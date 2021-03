Il mago Otelma si spacca a testa e vuole rovinare Francesca Cipriani: roba da matti, quanti soldi le chiede. Ridotta in miseria?

29 marzo 2021 a

Francesca Cipriani e il mago Otelma non sono più in buoni rapporti da quando l’ex Pupa ha accidentalmente spinto e fatto cadere il divino durante una prova della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Otelma ha addirittura chiesto alla Cipriani un risarcimento da ben 200mila euro per la ferita alla testa conseguente alla caduta. Durante una prova ricompensa, infatti, Francesca spinse Otelma pensando di dargli più forza nel lancio della palla che doveva fare, ma il concorrente cadde a terra procurandosi una ferita che gli valse una serie di punti in testa. Ed è per questo, poi, che fu costretto a lasciare l’isola.

L’episodio ha portato i due ex amici davanti agli avvocati. Francesca, ospite di Live non è la D’Urso su Canale 5, ha detto secca: “Per Pasqua gli manderò un uovo con dentro un euro”. L’ex Pupa, in particolare, ha spiegato che non ha mai avuto l’intenzione di fare del male al Mago Otelma e che quindi la sua spinta non è stata affatto voluta: “A me dispiace, non l'ho fatto apposta, lo ripeterò per tutta la vita, è lui che vuole speculare. Non volevo fargli del male, che sia chiaro, pensavo che le forze divine lo sostenessero”.

La Cipriani è stata categorica, invece, sulla richiesta di denaro arrivata dal divino. Non ha considerato nemmeno l'eventualità di pagare l'enorme cifra richiesta. “C'era anche una sorta di amicizia, di stima. Non ho parole, sono molto delusa. E' vergognosa la cosa, non gli darò assolutamente i soldi. Per Pasqua gli manderò un uovo con dentro un euro...”, ha detto infine in maniera ironica.

