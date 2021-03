Francesca Cipriani in ospedale rassicura i fan: "L'intervento è andato bene, ma devo riposare"

12 marzo 2021 a

L'operazione di Francesca Cipriani è andata bene: qualche giorno fa la showgirl aveva rivelato nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque di volersi sottoporre a un intervento di liposcultura per eliminare i chili presi durante la pandemia. E ha mantenuto la promessa. Infatti poco fa ha pubblicato delle storie su Instagram in cui si mostra in ospedale subito dopo l'operazione.

La conduttrice de La pupa e il secchione ha spiegato che l'intervento è riuscito e che adesso appare stanca solo perché ha bisogno di riposare: "Vi volevo salutare e rassicurare perché l’intervento è andato bene", ha detto ai suoi follower, per poi rispondere a chi si era preoccupato per lei: "Sto bene ragazzi, devo solo riposare".

Non è escluso che dopo essersi ripresa del tutto, la Cipriani sarà nuovamente ospite della D'Urso per mostrare a tutti la sua nuova forma fisica. Poco tempo fa, tra l'altro, la showgirl ha anche rivelato di avere un nuovo fidanzato, anche se la storia sarebbe ancora agli inizi: "Siamo ancora in una fase di corteggiamento. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili", ha detto ai microfoni di Un giorno da pecora. Di lui, per ora, si sa solo che si chiama Massimo, che è napoletano e che è un imprenditore nel campo della ristorazione avendo diversi locali anche a Dubai.

