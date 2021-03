Barbara D'Urso e Mara Vanier, "la telefonata". Domenica Live si allunga, bomba dai corridoi Mediaset

Francesco Fredella 31 marzo 2021 a

Carmelita e Mara insieme. Nessun rancore, nessuna competizione. Barbara D’Urso, che da domenica torna in diretta nella stessa fascia di Mara Venier (allungando Domenica Live), pubblica una foto con la Venier. Ed è boom sui social: “Io e Mara. È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene.. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire... e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. Love you”.

Insomma, se qualcuno ipotizzava un certo attrito tra loro deve assolutamente rassegnarsi: nulla di tutto questo. E sui social non tarda ad arrivare la risposta della Venier, che scrive: “Avanti tutta Barbara… rispetto, stima, amicizia, questo ci lega. E come dice Vasco ‘E siamo ancora qua.. eh già’. Col cuore”.

Qualche settimana fa, la Venier aveva mandato in onda l’imitatrice della d’Urso mandato un caloroso saluto alla conduttrice di Canale5. Il pubblico in quell’occasione aveva notato che tra loro c’era feeling, nonostante le voci di corridoio legate a presunti attriti. Nulla di tutto ciò: le regine della domenica si abbracciano virtualmente in un momento così difficile per l’Italia.

L’ultima puntata di Live non è la d’Urso è andata in onda domenica sera con un successo clamoroso. Carmelita ha dato appuntamento a settembre, intanto si gode la sua inossidabile Domenica Live. Che s’allunga spaziando tra politica, attualità. e cronaca rosa.

