Matilda De Angelis, confessione privatissima: "In senso ampio". Chi è il suo uomo (e soprattutto come vive la loro storia)

01 aprile 2021 a

a

a

Matilda De Angelis vuota il sacco e in un'intervista svela di tutto e di più sulla sua vita privata. La protagonista di Leonardo, fiction in onda su Rai 1, ammette di rispecchiarsi molto nel personaggio di Caterina: "Aspiro a essere quel tipo di donna, con un lato femminile dolcissimo e premuroso però, allo stesso tempo, indipendente, determinata e resiliente alla vita che la piega ma non riesce a spezzarla". Al centro però sempre la libertà. La stessa che "i miei genitori mi hanno insegnato in senso ampio". Anche in amore dunque. Ed è proprio questo aspetto che racconta al settimanale Oggi: "Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare!". La De Angelis è legata al rapper Nayt, al secolo William Mezzanotte, "un artista - lo definisce - che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria".

"Ma se sei sposato?". Prima lo seduce, poi lo massacra: Matilda De Angelis, roba da matti con Amadeus

Matilda, nonostante il successo ottenuto, non ha alcuna intenzione di fare ricorso alla chirurgia estetica. Pare non pensarla allo stesso modo Nicole Kidman, sua partner in Undoing: "Lei è un bellissimo essere umano e per me può fare quello che vuole. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica!".

"Ora fa la divetta: l'amico gay è il cagnolino da borsetta?". Un massacro per Matilda De Angelis: la frase che scatena Dago

Non a caso l'attrice non ha mai fatto mistero delle imperfezioni che porta sul volto, tanto da arrivare a pubblicare scatti completamente acqua e sapone: "Sono diventata molto fiera delle mie cicatrici - ha sempre commentato -. Mi ricordano di tutte le volte che ho pianto perché non mi sentivo bella e di quanto non me ne fotta in realtà un cazzo di essere bella. Che non so nemmeno cosa significhi. Ora sono molto fiera di loro".

Matilda De Angelis, svolta femminista dopo Sanremo. E Dagospia la travolge: "Dove saresti ora senza questa roba?". Foto senza veli | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.