Wanda Nara, "la mia cagna": Mauro Icardi è impazzito, commento-horror sul lato B della moglie

Mauro Icardi ha commesso uno scivolone, sicuramente involontario, ma che ha sollevato un polverone sui social. Il calciatore del Psg ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae Wanda Nara sotto il sole: un momento di relax che mette in mostra tutta la bellezza e la sensualità della compagna, che è ritratta in bikini e sfoggia come sempre curve da giramento di testa. Sdraiata a pancia in giù sul lettino nel giardino della loro villa parigina, Wanda Nara ha fatto uscire di testa i follower con il suo lato B granitico, lasciato scoperto dagli slip a brasiliana.

Mentre lei si fa cullare dai raggi tiepidi, sui marito ha commesso uno scivolone grosso: dato che nella foto si vede anche il cane di casa, Icardi ha scritto nella didascalia “il mio cane e la mia cagna”. Su Instagram si è scatenato un putiferio, tra chi lo ha preso in giro e chi invece si è proprio indignato, e a ragione, perché “cagna” non è proprio il termine migliore con cui riferirsi alla propria moglie, per quanto si colga l’intento ironico e scherzoso di Icardi.

“Che carino”, ha infatti replicato Wanda Nara con una faccina dubbiosa. Almeno in pubblico quindi nessuna scenata, ma chissà in privato come ha reagito per quella “cagna”. Sicuramente le intenzioni di Icardi erano buone, però le parole scelte hanno lasciato troppo spazio a fraintendimenti.

