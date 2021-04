Isola dei famosi, rissa tra Iva Zanicchi e Daniela Martani: "Merito rispetto". La fame dà già alla test alla vegana

01 aprile 2021 a

a

a

Alta tensione all'Isola dei famosi tra Daniela Martani e Gilles Rocca. Come prevedibile, dopo pochi giorni in Honduras, la vegana e no vax sta incominciando a perdere il controllo per problemi di dieta e fame, come ipotizzato in partenza da una sempre schietta Iva Zanicchi.

"Dea dell'amore": Miryea pronta a soddisfare i desideri dei naufraghi all'Isola dei Famosi: un look pazzesco, vietata ai minori





Motivo del contendere, le razioni di riso, di fatto l'unico alimento che può mangiare la Martani che finora non ha toccato pesce. "Merito rispetto - ha esordito in Palapa, visibilmente contrariata, l'ex hostess di Alitalia e concorrente del Grande Fratello, oggi famosa per le sue esternazioni ultra-polemiche contro carnivori e pro-vaccino -. Gilles è quello che va a riprendersi il riso dopo la prima porzione. Ho molti più anni di lui ed è sempre difeso da tutti". Insomma, la vegana talebana si sente un po' bistrattata e vittima del gruppo.

"Ma chi c***o sei tu?". Isola dei famosi, una polveriera a cielo aperto: Gilles Rocca, insulti e sospetti



E quando proprio la Zanicchi le chiede conto del suo essere contro l'alimentazione a base di carne e derivati animali, la Martani ha sbottato: "Non sono vegana per un capriccio. E’ una mia scelta di vita e devo essere rispettata". A questo riguardo, Elisa Isoardi (che da ex conduttrice della Prova del cuoco, di cucina e alternative se ne intende) ha provato a mediare: "Capiremo come fare con lei, non mangiando i conchiglioni potrebbe mangiare un po’ più di riso". Una proposta che ha fatto ridere sotto i baffi Ilary Blasi: "Vedremo chi la vince, stanno ancora discutendo del riso e delle lumache". E Rocca ha ribattuto: "Ogni volta che faccio le porzioni sono sempre l’ultimo a mangiare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.