Isola dei Famosi, ricordate Floriana Secondi? "Ce l'hanno con me", bomba contro Mediaset: "Sono pure stata 10 giorni senza mangiare

Duro sfogo di Floriana Secondi contro l'Isola dei Famosi. Tutta colpa della sua esclusione dal reality di Canale 5. L'ex gieffina, parlando con il magazine Vero, ha rivelato di essere stata esclusa dagli autori perché in passato è stata concorrente del Grande Fratello e La fattoria. "Mi è stato detto che non prendevano gente venuta dai reality", ha confessato mentre la giornalista le ha fatto notare che nell'edizione del programma di Ilary Blasi c'è Daniela Martani, che ha al suo attivo anche lei il Grande Fratello e La Fattoria. "Allora - ha replicato - ce l’hanno con me…Non vedo una giustificazione: la prendo ormai come una cosa personale dato che che non mi hanno presa nemmeno come riserva".

Un vero e proprio peccato lo definisce la diretta interessata che si è detta portata per la trasmissione. "L’Isola è il reality più adatto a me perché si soffre la fame e io la fame l’ho sofferta per davvero: a Londra da giovane sono stata 10 giorni senza mangiare". Insomma la Secondi non si dà pace: "Mi ero pure organizzata con dei professionisti che potessero stare vicini a mio figlio". E proprio sull'Isola l'ex gieffina ha avuto un battibecco con Giovanni Ciacci a Pomeriggio 5 dove la Secondi è opinionista. Per sua stessa ammissione Floriana ha affermato che da quel momento i rapporti con il costumista e curatore d'immagine di moltissimi vip si sono raffreddati: "Si è risentito e non mi parla più".

Per questo la Secondi ha ribadito le sue più sincere scuse a Giovanni Ciacci, nella speranza che possano presto tornare a parlarsi come ai vecchi tempi: "Lo stimo e gli chiedo perdono". Chissà se Giovanni sarà pronto a chiudere un occhio e passare sopra la discussione in nome dell'amicizia che li lega.

