Elisabetta Gregoraci, ore di apprensione: "Ancora sotto i ferri, sono in ansia e agitata"

Da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip, non c'è settimana in cui non si parli di Elisabetta Gregoraci. Molto dipende da Pierpaolo Pretelli, il suo ex amico speciale che dopo essersi infatuato di lei nella casa di Cinecittà ed essere stato cortesemente "rimbalzato", prima ha trovato ristoro in una bella storia d'amore con l'altra coinquilina Giulia Salemi e poi non ha lesinato commenti velenosi proprio sulla Gregoraci. Ma anche Ely, ex moglie di Flavio Briatore, ha guadagnato sui social un grande appeal, e ogni sua confessione o riflessione ottiene sempre centinaia di interazioni e commenti affezionati.

Non poteva fare eccezione l'ultimo post, decisamente allarmato, in cui aggiorna i sostenitori sulle condizioni di salute della sua cagnetta Diva, costretta a sottoporsi a una delicata operazione chirurgica a una zampa. Sono solo animali, dirà qualcuno, ma chi ha in casa un cane, un gatto o qualsiasi bestiola potrà confermare il rapporto di amore reciproco che riesce a instaurarsi con il "padrone". E così anche l'apprensione va di conseguenza. "Sono molto agitata e ancora in ansia", ammette la Gregoraci, che poi spiega con una delle sue stories sempre su Instagram: "Ciao ragazzi buon pomeriggio come state? Io oggi sono ancora un po’ così, Diva la stanno operando. Ha iniziato un pochino dopo l’operazione, è ancora sotto i ferri. Speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita, e vi mando un bacione grande".

Quindi gli sviluppi che tutti i suoi fan e followers si auguravano: "Ciao ragazzi l’operazione di Diva è finita, grazie a Dio lei sta bene si sta svegliando piano piano, rimane in ospedale questa sera però domani la potrò portare a casa. Grazie per tutto quello che mi avete scritto e per il vostro affetto. Sto meglio non vedo l’ora di vederla domani".

