Amici 20, una rivelazione piccantissima: "Senza telecamere e microfoni". Scandalo a luci rosse nella casetta e non solo

07 aprile 2021 a

a

a

Un altro scandalo si abbatte su Amici 20, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. A lasciarsi scappare qualche rivelazione piccante è un'ex allieva, Arianna Gianfelice. La ragazza è infatti scivolata in una clamorosa gaffe durante una diretta Instagram insieme a Ibla e Riccardo Guarnaccia. Tutta "colpa" di un fan che ha chiesto se all'interno della casetta dove vivono i concorrenti del programma si potesse avere rapporti intimi. Ibla ha subito negato, ma la Gianfelice ha svelato un episodio piccante che coinvolge Enula, un altro partecipante: “Farlo in casetta? No, proprio no - ha commentato - ma io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet al bagno non mi prende’”. A quel punto, visto l'imbarazzo, sono stati i suoi ex colleghi a rimproverarla nel tentativo di cambiare discorso: “Non parliamo degli assenti”,

"Meno male che hai cambiato carriera". La Celentano umilia Stefano De Martino: cala il gelo in studio ad Amici

La novità rispetto agli anni passati è che nell'edizione 2021 i concorrenti vivono tutti nella stessa casa a causa delle restrizioni dovute al Covid e non in un hotel come succedeva prima. Finite qui le rivelazioni privatissime? Assolutamente no, è stato poi Guarnaccia a svelare un’altra curiosità: all’interno dell’abitazione esisterebbero delle stanze “senza telecamere e senza microfoni” dove gli allievi hanno avuto l’opportunità di andare a coppie per circa mezz’ora. Quello che è successo dentro non è stato però svelato.

"Sarò onesta. Se fossi stata un giudice...". Qui esplode Amici: dopo la puntata, la bordata di Lorella Cuccarini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.