Uomini e Donne, Tina Cipollari scarta Maria De Filippi: "Non glielo chiedo neanche". Caso inimmaginabile, "troppo imbarazzo"

Maria De Filippi non sarà la testimone del matrimonio di Tina Cipollari. Lo scoop proviene direttamente dall'opinionista di Uomini e Donne, il programma di Canale 5, che si è confidata a Nuovo Tv. Nell'intervista uscita stamani, giovedì 8 aprile, Tina viene intervistata riguardo ai suoi vent'anni trascorsi all'interno della trasmissione di Canale 5. Foto copertina, lei sorridente con in mano una invitante torta al cioccolato con le candeline. Un traguardo importante quello festeggiato dalla storica opinionista del programma, che per l'occasione ha deciso di posare per il giornale di Riccardo Signoretti. Nell'intervista anche qualche rivelazione sulla sua vita sentimentale.

La storia d'amore con Vincenzo Ferrara non è ormai più un segreto per nessuno, c'è chi parla addirittura di un loro matrimonio. Tina Cipollari avrebbe intenzione di dire sì al fidanzato, ma le nozze non saranno così imminenti, si apre così l'intervista. Tuttavia, la Cipollari è già sicura di una cosa: Maria De Filippi non sarà al suo fianco quando avverrà l'unione a nozze con Ferrara. Il motivo lo svela lei stessa durante l'intervista: "A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo" ha confidato la Cipollari. In seguito alla rottura dello scorso novembre, l'opinionista di Uomini e Donne era riuscita a risanare la relazione con il compagno.

Una fonte molto vicina ai due ha rivelato che Cipollari e Ferrara sarebbero ormai vicini alle nozze. Ma l'opinionista ci ha tenuto a chiarire che le nozze non saranno imminenti. Bisognerà quindi ancora attendere per assistere alle nozze della supercoppia. Nel frattempo, i Social sono insorti per l'assenza dell'opinionista in studio. È la seconda volta consecutiva che la Cipollari salta le registrazioni e, negli ultimi mesi, il programma si è trovato più volte a dover fare i conti con la sua assenza. Questa volta la 55enne non ha però reso noto il motivo della sua assenza, innescando la curiosità dei fan.

