Andrea Zelletta, il dramma: "Nell'auto della mia ragazza". Arrivano i carabinieri: mentre porta fuori il cane...

Andrea Zelletta si è sfogato sui social per l’ennesimo tentativo di furto subito. Nell’ultimo periodo il finalista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e la sua fidanzata Natalia Paragoni sono stati decisamente presi di mira. L’ultima disavventura ha fatto infuriare non poco l’ex tronista di Uomini e Donne, apparso molto arrabbiato e frustrato sui social. L’altra sera, mentre portava il suo cane fuori, ha notato due uomini nell’auto della fidanzata: “Ho dovuto chiamare subito i carabinieri, è la terza volta in una settimana, non ce la faccio più”.

La sua speranza è che episodi del genere non si ripetano, dato che già nei giorni scorsi era stato vittima di altri due tentativi di furto. La prima volta è accaduto mentre si trovava in auto e tre uomini hanno provato a rubargli il borsello sul cruscotto: in quell’occasione il tentativo non è andato a buon fine perché l’ex gieffino è stato rapido a chiudere lo sportello con la sicura. Un secondo episodio, invece, si è consumato sempre la sera, quando Zelletta era sceso con il cane: un uomo probabilmente ubriaco lo ha aggredito, costringendolo a rifugiarsi nel portone del suo palazzo.

Tra l’altro in quell’occasione aveva avuto una certa paura, dato che l’uomo non si era fermato e, in preda alla furia, aveva provato a sfondare la vetrata a calci. Dopo il terzo tentativo nell’arco di pochi giorni, Zelletta è arrivato davvero a un punto di enorme sconforto: ma al di là di questi spiacevoli episodi, per il resto sta vivendo un ottimo momento, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

