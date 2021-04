Supervivientes, Valeria Marini sbatte la testa. Subito dramma in Honduras: "Ma come sta?"

09 aprile 2021 a

Valeria Marini fa già parlare di sé a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei famosi. La popolare conduttrice è l'unica partecipante italiana del gioco insieme a Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GfVip Luca Onestini. E pare che proprio con Gianmarco ci sia un certo feeling. Per la Marini, comunque, non sarà facile la partecipazione al programma: dovrà combattere con le sue abitudini e soprattutto con la fame. Pare, invece, che non sia un problema la lingua spagnola, visto che Valeria ha dimostrato di parlarla in maniera fluente.

In un filmato mostrato durante la prima puntata del reality spagnolo, si vedono i concorrenti trascorrere un certo periodo di tempo in un resort prima dell'inizio effettivo del gioco. Ed è proprio in quel contesto che, secondo alcuni, Valeria Marini ci avrebbe provato con il giovane Onestini. Nelle immagini, infatti, i due sono distesi sul letto insieme. Notando il feeling, gli altri naufraghi hanno già iniziato a fare gossip.

Valeria Marini, invece, in un confessionale ha spiegato: “Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco’, si perché non c’è niente di male. Io sono sonnambula, la notte me ne vado". Per quanto riguarda Gianmarco, pare che non abbia una fidanzata che lo attende fuori dalla trasmissione. I diversi flirt che gli sono stati attribuiti, infatti, non hanno mai trovato fondamento. Nel corso della prima puntata, comunque, c'è stato un piccolo incidente per Valeria Marini, che ha sbattuto la testa per prendere il sacco personale. Per fortuna nulla di grave, anche se il conduttore Jorge Javier si è accertato immediatamente delle sue condizioni.

