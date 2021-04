Isola dei famosi, Elisa Isoardi sogno proibito in Honduras. "Potrebbe essere mio figlio". Tam tam impazzito: indiscreto molto intimo

10 aprile 2021 a

È sempre Elisa Isoardi il sogno proibito dei naufraghi dell'Isola dei famosi. Il gossip impazza in Honduras: dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, che aveva confessato la sua attrazione per la conduttrice della Prova del cuoco ricevendo in cambio un clamoroso due di picche in diretta, gira voce che anche l'ultimo arrivato Andrea Cerioli sia "interessato" alla ex fidanzata di Matteo Salvini. Anzi, per la precisione avrebbe proprio "perso la testa". A sostenerlo una fonte interna al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l'ex La Pupa e il secchione Miryea Stabile, che si è confidata con la stessa Isoardi.

"Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui". Cerioli, al momento, non gode di particolari simpatie tra i concorrenti, anzi. Giudicato troppo scontroso e litigioso, è già stato preso di mira dall'ex naufrago Akash Kumar, che l'ha accusato di essere falso (un esempio? La pancetta "vera" al posto degli addominali "finti" messi in mostra su Instagram) e dall'altra ex Daniela Martani ("Non è proprio il mio tipo"). Certo, né Akash né la Martani a loro volta sono risultati particolarmente in sintonia con il resto del cast, ma questo poco cambia rispetto a Cerioli.





La voce, maliziosa, messa in giro da Miyea, peraltro mette un po' in imbarazzo l'ex di Uomini e donne, che è felicemente fidanzato con Arianna, a sua volta ex corteggiatrice di U&D e sui social molto attiva nel difendere il compagno e spronarlo. Lo stesso Cerioli ha più volte dichiarato di volere dei figli da lei. E la Isoardi? Come ha risposto di fronte alla tesi di Miryea? "Davvero potrebbe essere un figlio per me". Nel discorso si è inserita Vera Gemma, autentica esperta del ramo: "Se è per questo, io potrei essere la mamma di tutti i miei compagni". Chi vuole intendere, intenda.

