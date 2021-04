Avanti un altro, Elisabetta Gregoraci e la più maliziosa delle domande: "Tu fai questa roba a casa?". Viene giù lo studio

12 aprile 2021 a

"Tu queste cose le fai?". Elisabetta Gregoraci, tra le prime ospiti di Avanti un altro versione domenica sera (al posto di Live – Non è la D’Urso) su Canale 5 stuzzica Paolo Bonolis. L'ex moglie di Flavio Briatore nonché ex chiacchieratissima concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip (la sua amicizia particolare con Pierpaolo Pretelli continua a far parlare, e soprattutto litigare i due diretti interessati) si presenta in studio con un attillatissimo abitino rosso, decisamente conturbante. Ma a mettere peperoncino alla serata è soprattutto la lingua, tagliente e maliziosa, della splendida calabrese, dalla battuta pronta.

Elisabetta deve scegliere un personaggio da far esibire pescandolo dal "salottino" predisposto da Bonolis e dai suoi fidati autori. La scelta cade su un aitante e palestrato giovanotto, e già qui i telespettatori si saranno dati di gomito. Il ragazzo entra con tanto di attrezzi ginnici e inizia ad affascinare tutti, donne in primo luogo, con le sue evoluzioni muscolari, tra piegamenti, flessioni e trazioni. E qui la Gregoraci si scatena, rivolgendosi direttamente al presentatore dello show Mediaset: "Tu, Paolo, questi esercizi li fai a casa?". Bonolis non si lascia sfuggire l'occasione, servita su un piatto d'argento, e risponde a tempo di record: "Io no, sono sufficientemente ricco per farlo fare a lui (indicando l’uomo palestrato del fitness".

Scoppiano tutti a ridere e le telecamere piazzate dietro le quinte pizzicano anche Matilde Brandi, altra ex gieffina vip e destinata ad entrare in gioco dopo la Gregoraci, sciogliersi letteralmente per il padrone di casa: "Lo amo". Stessa reazione del pubblico, a giudicare dai commenti "live" sui social.

