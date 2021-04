Uomini e donne, Gemma Galgani "senza dignità". Umiliazione senza precedenti: "Una nullità, che fine farà"

13 aprile 2021 a

a

a

Altra umiliazione per Gemma Galgani a Uomini e donne. Uno smacco doppio. In studio è tornato Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, il giovane marinaio con cui la dama di Torino qualche mese fa aveva instaurato una affettuosa amicizia intima terminata però in malo modo. L'intenzione era quella di consolare la 71enne Gemma, abbattuta da una lunga sequenza di delusioni amorose, ma il piano fallisce miseramente perché secondo le indiscrezioni da dietro le quinte del set di Canale 5 il 26enne, dopo aver incontrato la Galgani lontano dai riflettori confermerà di non aver alcuna intenzione di ricominciare a frequentarla.

"Con chi se la fa". Indiscrezioni esplosive su Valentina Autiero, fuori il nome: terremoto da Maria De Filippi



Pur assente dallo studio per motivi piuttosto misteriosi, Tina Cipollari, opinionista principale del dating show di Maria De Filippi, non fa che confermare la crisi della sua "nemica" Gemma, in maniera impietosa. "È una nullità - così la definisce sul settimanale Nuovo Tv -. Donna volubile che va dove tira il vento. Se avesse avuto una dignità non avrebbe accettato il corteggiamento di Nicola". Peraltro, prosegue, la popolarità di Gemma non sarebbe farina del suo sacco: "Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo. Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo". La fine sentimentale della dama torinese appare però segnata: "Si ritroverà da sola quando si spegneranno le telecamere. Gemma è falsa e il pubblico l’ha capito". Così parlò Tina.

"Agli arresti domiciliari?". Tina Cipollari assente: mistero a Uomini e Donne, pubblico preoccupato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.