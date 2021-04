Asia Argento, indiscreto piccante su Sylvester Stallone: "Glielo facevano dietro le quinte a microfono aperto"

13 aprile 2021 a

a

a

Asia Argento e Morgan hanno dato spettacolo su Clubhouse, il social network vocale che è disponibile solo su invito e per i dispositivi Apple. In questa cerchia ristretta i due hanno parlato di tutto e di più, paventando anche l’ipotesi di rimettersi insieme dopo 15 anni vissuti lontani. Tale allontanamento è stato motivato nel seguente modo da Morgan: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice”.

"Pal***e molli, se le tira fino al petto". Spifferata fuori controllo: impensabile, chi umilia Vittorio Sgarbi

La Argento ha replicato entusiasta: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”. In precedenza i due hanno fatto una sorta di gara degli aneddoti: ha incominciato Morgan con quello su Vittorio Sgarbi, che avrebbe le “p***e grigie” e le mostrerebbe a tutti a casa tua, “tirandosele fino al petto e ridendoci sopra”. Poi ha replicato la Argento con un aneddoto piccante su Sylvester Stallone. “Ho lavorato con lui a un film e un giorno il regista va nel suo camerino e lo trova nudo con delle asiatiche che gli praticavano l’agopuntura sulle p***e”, ha dichiarato Asia.

"Come si è fatta riempire". Striscia la Notizia al curaro, bomba contro Asia Argento: occhio alle foto | Video

La quale poi ha aggiunto un altro aneddoto riguardante il leggendario attore di Rocky: “Stava girando un film, ma nel costume si è dimenticato il microfono e così nella pausa sul set hanno sentito tutti che si stava facendo fare un pomp*** da una”. Non è mancato anche un piccolo litigio artistico: “Il 40% della musica a xFactor te l’ho fatta conoscere io”, ha dichiarato Asia, con Morgan che ha risposto: “Non dire così, mi stai infamando”.

"Grazie per...". Morgan umiliato in pubblico. Dopo le foto nuda, la sua ex Jessica si vendica così: un elenco sconvolgente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.