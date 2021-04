Isola dei famosi, Vera Gemma asfalta Awed: "Non ti permettere". Scontro di fuoco, figura imbarazzante

Francesco Fredella 13 aprile 2021 a

C’è il confronto. Ma anche il pentimento. E spunta la reale faccia di Vera Gemma, che ha avuto un incontro con Awed sull’Isola dei famosi. Toni pacati e pacifici. "Io ho creduto nella nostra amicizia, ti ho sostenuto e ho pensato che la cosa fosse reciproca. Invece tu mi hai giudicata, anche come madre, cosa che non permetto a nessuno perché mi sono cresciuta un figlio da sola", tuona Vera Gemmma mentre Awed cerca di giustificarsi.

Il faccia a faccia (di fuoco) va in tendenza sin da subito. "Tu – dice la bella showgirl – mi hai abbracciato e mi hai detto non ce la farò senza di te. Appena è arrivata Miryea mi ha detto che tu stavi benissimo ed ha negato la sua amicizia con te dicendo che lui non era sé. Io ho creduto nella nostra amicizia, in parte ci credo ancora. Le scuse però le devi a me, perché io ti ho voluto bene veramente".

Awed, però, risponde arrampicandosi sugli specchi e dicendo che per lui si tratta di un’esperienza molto difficile. Il giovane influencer, per caso, si sente abbandonato? Non conosce bene le dinamiche della tv? Sembrerebbe tutto molto strano, visto che Awed cavalca da tempo l’onda dei social per arrivare in televisione. Come lui, del resto, molti influencer cercando di giocare la carta della popolarità digitale per entrare nei programmi tv. La Rete, intanto, ha dato ragione a Vera Gemma che si è ritrovata davanti alle telecamere e di fronte ad Awed con un tono pacato. Da "Vera" signora.

