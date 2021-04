Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? Un clamoroso sospetto, tradimento vip in un mese

17 aprile 2021 a

Un clamoroso sospetto di tradimenti agita Uomini e donne. Due grandi protagonisti del Trono Over, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, si sarebbero lasciati a poco più di un mese dall'annuncio dell'inizio della loro storia d'amore. Ricapitoliamo: volti storici del dating show di Canale condotto da Maria De Filippi, al pari degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e della dama Gemma Galgani, Roberta e Riccardo avevano lasciato il programma in grande stile lo scorso 9 marzo, tra baci appassionati e coriandoli che cadevano dal tetto dello studio.

Dopo mesi di corteggiamento, avevano deciso di fare il grande passo e iniziare una relazione vera, fuori dalla tv e lontano dai riflettori. Ma non dai social, dove la Di Padua condivideva sul proprio profilo Instagram molte foto in coppia con l'aitante e brizzolato cavaliere. Poi, colpo di scena: l'ex dama ha rimosso tutte quelle foto, e da un giorno all'altro sono terminate le Stories romantiche e sdolcinate che confermavano come la liaison con Guarnieri stesse andando a gonfie vele.

C'è di più, e qui arriva il piccante. Molti telespettatori, analizzando tempistiche e modalità del misterioso "strappo" hanno notato una bizzarra coincidenza: proprio quando in rete sparivano le foto della coppietta, negli studi della De Filippi faceva ritorno la funambolica ed esplosiva Ida Platano. Chi è la dama? Ma la ex del Guarnieri, ovviamente. E c'è chi giura che dietro la rottura tra il cavaliere e Roberta ci sia proprio lei. Eccesso di gelosia della Di Padua o sospetto di corna a tempo di record?

