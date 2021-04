Felicissima sera, Pio e Amedeo di sasso con Maria De Filippi: "Sì, ho tradito. Cosa mi chiede Maurizio ogni sera", roba "spintarella"

17 aprile 2021 a

Un Maria De Filippi sbottonata: Mediaset sgancia la bomba per il debutto di Felicissima sera, il nuovo show del venerdì sera condotto dall'irriverente e sguaiatissimo duo comico pugliese Pio e Amadeo. La Regina di Cologno Monzese concede una intervista molto personale e decisamente sopra le righe, divertita e divertente, e incalzata dai due padroni di casa non molla di un centimetro, ribattendo colpo su colpo e stando al gioco, da vera padrona del mezzo televisivo. E con Pio e Amadeo, capaci di mettere in imbarazzo chiunque, è roba da premio Oscar.

La chiacchierata con la conduttrice di Uomini e donne e moglie di Maurizio Costanzo prende subito una piega piuttosto piccante. Sullo schermo appare la foto di Gianni Sperti, storica spalla di Maria e opioninista di U&D: "Sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%", attacca Amedeo facendo riferimento a qualche ritocchino estetico del ballerino. "Quanto siete cret***i, è un bravissimo ragazzo". Il bonton finisce qui, poi Maria si cala l'elmetto,

"Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex per strada?", le chiede Pio andando sul personale, "No, io stavo a Pavia e lui a Roma". "Mai avuto due piedi in una scarpa?". "Sì, mi è capitato", confida la De Filippi, svelando i dettagli indiscreti della sua giovinezza. "Ah hai tradito quindi?". "Penso sia capitato a tutti". Pio e Amedeo poi entrano nella camera da letto di Maria e Maurizio: "La prima notte non ti ha chiesto una lingerie un po’ più spintarella?". E la De Filippi li ammutolisce: "Tutte le sere me la chiede, di colori diversi". Applausi.

