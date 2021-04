Dayane Mello, "lei è una selvaggia": gossip esplosivo, con chi la hanno beccata a casa di Adriano Galliani

20 aprile 2021 a

a

a

Conferme clamorose sul ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli, avvistati addirittura a casa di... Adriano Galliani. Se non è l'ufficializzazione della loro storia, poco ci manca. A mettere insieme i pezzi della storia è Roberto Alessi, uno dei re del gossip nazionale e non solo. Intervistato da Adriana Volpe a Ogni mattina su Tv8, il direttore di Novella 2000 ha esordito ricordando un precedente che ha scandalizzato tanti ma che visto in quest'ottica è illuminante. Quando era al Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ebbe un incontro ravvicinato con il suo ex Balotelli, che nel giardino di Cinecittà scherzò con una battuta di dubbio gusto: "Lei mi dice sempre vieni vieni, poi mi fai male mi fai male". Un doppio senso volgare sul loro tira-e-molla che scatenò le proteste di commentatori e telespettatori. "Tutti lo hanno condannato tranne lei, Dayane Mello, perché ora si vedono", nota sibillino Alessi.

Diversi mesi dopo, evidentemente, i tempi sono maturi per il riavvicinamento totale. "Lei e Mario si parlano. Ci sono uomini che credono parecchio nell’amicizia fra uomo e donna, Balotelli no…". Dunque non si tratterebbe di una semplice amicizia, tanto che non avrebbe nemmeno i vincoli di rapporti cordiali con la ex, come quelli che coltiva con Roberta Fico per amore della loro figlia Pia.

Dayane, prosegue Alessi, nei giorni scorsi sarebbe andata a prenderlo a Monzello, dove il 30enne si stava allenando (da inizio stagione gioca nel Monza di Berlusconi e Galliani, in Serie B). Quindi, muniti di una cassa di vino, "li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il Covid (si è ripreso benissimo)". All'ex ad del Milan Dayane e Mario avrebbero portato in regalo una cassa di vino, come bentornato. "Due indizi fanno una prova, per cui è fatta, io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga", è l'augurio di Alessi, secondo cui in realtà dei due chi ha il carattere più fumantino è proprio la Mello, "una selvaggia". "A me piace molto Dayane anche Balotelli, che tra l’altro è un ottimo padre, la Fico dice che ha un rapporto splendido con sua figlia Pia", chiosa il direttore di Novella 2000.

