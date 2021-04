Oggi è un altro giorno, Carlo Conti in mutande: "Questa parte mi fa fare bella figura". Prego? Ai limiti della fascia protetta

21 aprile 2021 a

Battute ai limiti della fascia protetta quelle andate in onda a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Nella puntata del 21 aprile ospiti Carlo Conti e Jessica Morlacchi, i due assieme alla conduttrice hanno dato vita a un siparietto a luci rosse. Tutta colpa di una foto del presentatore ritratto da bambino e in mutande. Lo scatto è apparso mentre Conti, intervenuto in diretta per pubblicizzare la nuova edizione di Top 10, raccontava della sua infanzia segnata dalla perdita del padre avvenuta quando aveva soltanto 18 mesi.

"Notate il fisico… Ora però, insomma, c’è questa parte… questa parte, che ho con me dalla nascita. Non mi sembrava il caso di farla vedere così in evidenza, anche se mi fa fare bella figura, vista l’età". Un doppio senso che ha scatenato la risata della cantante in studio. "Cosa ridi, Morlacchi?", le ha subito chiesto in tono scherzoso mentre la conduttrice tentava di evitare il peggio esortando la giovane a stare "in silenzio". "Perché - ha però risposto la Morlacchi - ci ho fatto caso anche io, in realtà". "Ci ha fatto caso - ha così controbattuto Conti -. Con tutto quel ben di Dio, sei andata a guardare proprio lì?".

A quel punto è stata la Bortone a tentare di cambiare discorso e portare l'intervista su argomenti più seri: "Dove eravate in questa foto?", ha chiesto. Ma Conti non ha affatto rinunciato alla battuta: "Serena, ti vedo poco serena. Dove eravamo? Qui sono a Castiglioncello, il mio luogo del cuore". Arginato il siparietto la Bortone si è resa conto che lo scatto del piccolo Conti era ancora motivo di distrazione e così non ha potuto far altro che rivolgersi alla regia: "Si può levare? Perché c’è ancora l’immagine. Si distrae la Morlacchi".

