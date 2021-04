Uomini e donne, Tina Cipollari e il fuorionda rovinoso: "Mi sono rotta il c***, non mi frega niente"

23 aprile 2021 a

Fuorionda abbastanza compromettente per Tina Cipollari a Uomini e donne, storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La bionda opinionista, colonna portante del programma, è come da qualche giorno a questa parte assente in studio ma collegata in video da casa sua ma nonostante questo non mancano momenti di tensione nei faccia a faccia (virtuali) con l'amata e odiata Gemma Galgani.

Quando la dama di Torino chiede conto a Tina, sempre molto "cattiva" nei suoi confronti, di quanto dichiarato recentemente al settimanale Nuovo Tv, la Cipollari perde letteralmente il controllo, fino a decidere di troncare sul più bello la discussione, letteralmente andandosene. Il problema è che la telecamera è rimasta accesa, così come il microfono, e il suo sfogo, al telefono con uno degli autori di U&D, è stato così ripreso integralmente: "Divento una bestia, ok? Mi sono rotta il ca***o, Non me ne frega niente, devo rimandare la cosa perché devo essere lì".

L'anno maledetto di Gemma Galgani: "Sempre peggio", altro colpo per la dama



"Senti come urla. Fatemela vedere mentre è al telefono", se la ride in studio la De Filippi. "So anche con chi è al telefono e questa cosa mi fa ridere", rivela poi la presentatrice. Ma Gemma è molto meno allegra e chiede ancora conto alla Cipollari di quanto detto a mezzo stampa. Perle di gentilezza come "Gemma l'ho creata io" che alla Galgani proprio non vanno giù. "Tu, Tina, non hai creato nessuno", ribatte la Dama, orgogliosa. Appuntamento alle prossime puntate quando magari - così sperano in tanti - la Cipollari potrà fare ritorno in studio.

