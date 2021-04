Meghan Markle, nel giorno del compleanno questa foto: lo sfregio definitivo a Kate Middleton, ecco lo scatto incriminato

24 aprile 2021 a

Un'altra provocazione a Kate Middleton? A molti è sembrato di sì. Meghan Markle ha deciso di farsi fotografare in pubblico proprio quando gli occhi erano tutti puntati su Cambridge dove si festeggiava il compleanno del piccolo Louis. La moglie di Harry, ideatrice dei malumori tra i Reali, ha oscurato il lieto evento di William e Kate. L'ex attrice di Suits ha infatti detto addio ai lunghi mesi in cui è sfuggita ai paparazzi proprio durante i festeggiamenti del piccolo Louis. Una coincidenza? Può darsi.

Lo scatto, pubblicato su Page Six, mostra Meghan per strada, felice e rilassata, mentre accompagna all’asilo il piccolo Archie. Il tutto a pochi giorni dal lutto subito dalla Regina Elisabetta, la morte del principe Filippo che ha costretto anche Harry a tornare in fretta e furia a Londra. Eppure il comportamento della Markle non stupisce più nessuno. Già in passato i tabloid inglesi avevano accusato la donna di farsi notare proprio nei giorni in cui l’attenzione era dedicata a Kate Middleton. Un modo per accentuare la sua rivalità con lei e attirare l’attenzione. Secondo molti le foto di Meghan sarebbero la prova non solo che le due sono ancora in guerra, ma anche che la moglie di Harry non ha nessuna intenzione di arrendersi di fronte ai Cambridge.

Non solo, perché l'affronto potrebbe mettere a rischio la già precaria pace ritrovata tra i figli di Carlo proprio al funerale del nonno. La stessa Regina ha fatto un passo indietro, lasciandosi alle spalle l'intervista scandalo dei duchi di Sussex. Merito forse di una telefonata inaspettata a Elisabetta II in cui Meghan - svela una fonte - "ha cercato di colmare la sua assenza telefonando alla sovrana prima delle esequie. Insieme a lei c’era pure Archie". Chissà però se basterà questo a far tornare il sereno. Certo è che la fuga di Harry, volato negli Stati Uniti senza attendere il compleanno della nonna, non aiuta.

