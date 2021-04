Uomini e Donne, Gemma Galgani perde la testa per un giovanotto: finisce malissimo, cosa c'entra Tina Cipollari

26 aprile 2021 a

Gemma Galgani è stata protagonista di un esilarante scherzo organizzato dalla sua “nemica” Tina Cipollari a Uomini e Donne. Tutto inizia quando per la dama torinese arriva in studio Fabrizio, un uomo sulla quarantina che attira subito l’attenzione di tutti. Prima del suo arrivo, Gianni Sperti anticipa alla Galgani che un nuovo cavaliere è pronto a conoscerla. In particolare, le dice che si tratta di un bell’uomo, che ha già incontrato prima della registrazione dietro le quinte.

Quando Fabrizio entra in studio, il pubblico a casa sa già cosa sta succedendo. Perché sul piccolo schermo appare questa frase: “Il signor Fabrizio è un attore invitato da Tina per fare uno scherzo a Gemma”. La Galgani, però, è un po’scettica e non sa se credere al nuovo cavaliere. Anche perché Tina le ha già fatto in passato uno scherzo simile. L’attore, poi, si presenta: dice di avere dei centri sportivi di calcio e di essere rimasto colpito dalla leggerezza che Gemma ha nell’affrontare le situazioni.

Fabrizio confessa anche di avere sognato Gemma qualche tempo fa. Alla fine, l’uomo chiede alla Galgani se ha interesse a conoscerlo. “Sì, beh a me farebbe piacere”, risponde Gemma. Il cui entusiasmo, però, viene subito bloccato dalla De Filippi. A quel punto, Tina Cipollari – in collegamento da Torino – non riesce a non ridere. E conferma che si tratta di uno scherzo organizzato da lei. Tina, poi, attacca Gemma, accusandola di essere una persona finta e interessata solo a persone giovani.

