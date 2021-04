Arisa sul palco? Alle sue spalle due cagnetti in crisi ormonale: proprio quello, roba da bollino rosso durante l'esibizione

27 aprile 2021 a

“Eravamo a Radio Italia per registrare il mio live, a un certo punto parte Ortica ed è scoppiato l’amore sul palco”. Così Arisa ha esordito in un post pubblicato su Instagram dove è ritratta sul palco: a destare l’attenzione sullo sfondo sono però due cani alle prese con atteggiamenti a dir poco “intimi”. La cantante ha colto la palla al balzo per scherzarci su e allo stesso tempo promuovere il suo nuovo bravo: “A parte l’imbarazzo iniziale - ha scritto - mi conforta che il brano scateni le endorfine in tutte le specie, sia umane che animali”.

“Se questo scatto non vi basta a testimoniare la potenza erotica di questa canzone - ha aggiunto Arisa - provate per credere, dal 30 aprile su tutte le piattaforme e i digital store”. Insomma, la cantante ha trovato un modo a dir poco curioso e poco convenzionale per promuovere il lancio del suo nuovo brano. Tra l’altro Arisa è reduce dal sesto appuntamento con il serale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

A essere eliminato al termine dell’ultima puntata è stato proprio Raffaele, il pupillo di Arisa, che lo ha spesso paragonato a cantanti di caratura internazionale: il ragazzo, invece, non ha mai convinto pienamente Rudy Zerbi. Il quale gli ha sì riconosciuto un’attitudine al canto e una buona tecnica, ma al tempo stesso gli ha sempre criticato il fatto di non riuscire a trasmettere emozioni.

