Uomini e Donne, Gemma Galgani in studio conciata così? Tina Cipollari la umilia: rissa dopo tre secondi

Erano tutti in attesa del suo ritorno. E finalmente Tina Cipollari ha rimesso piede nello studio di Uomini e Donne. Inevitabile, ovviamente, lo scontro con la "nemica" storica Gemma Galgani. Il primo incontro tra le due, dopo tanti giorni in video-collegamento, non è stato affatto sereno. Nei giorni scorsi, l'opinionista del programma di Maria De Filippi aveva fatto sapere di non essere in studio perché impegnata in un trasloco a Torino, la città dove vive Gemma tra l'altro.

Dopo essere entrata nello studio, la dama torinese non ha potuto non notare il ritorno della Cipollari, di nuovo seduta vicino al collega Gianni Sperti. "Buonasera Tina, bentornata”, le ha detto la Galgani col sorriso. Ma dopo pochi secondi è iniziato il consueto battibecco. Tina, infatti, dopo aver notato che la dama indossava le ballerine al posto dei tacchi, l'ha punzecchiata e le ha chiesto se il cambio look fosse dovuto alla caduta dagli scalini di qualche settimana fa. "Le rimetterò, si cambia nella vita, cambiano le stagioni", ha risposto prontamente la Galgani.

Tina, poi, ha chiesto al pubblico presente in studio di applaudire a ogni sua affermazione negativa nei confronti di Gemma. A quel punto la padrona di casa è intervenuta per precisare che il pubblico è libero di applaudire quando vuole. Ma la Cipollari ha continuato: "Questa regola vale in altri studi, non qui”. L'opinionista infine ha attaccato la dama, accusandola di non essere realmente interessata ad Aldo, il cavaliere che sta frequentando in questi giorni.

