Isola dei Famosi, "basta vergini incinte": Tommaso Zorzi sbrocca, smascherata la farsa dei naufraghi

Francesco Fredella 30 aprile 2021 a

E adesso Tommaso Zorzi sbotta di brutto. L’opinionista dell’Isola dei famosi e vincitore del Grande Fratello Vip perde le staffe. “Non sono contro le strategie nei reality, ma sono contro le vergini incinte. Se sei uno stratega, dì che sei uno stratega e vai avanti, altrimenti fate delle brutte figure. Io mi agito”, tuona. I fatti: Miryea Stabile ha vinto al televoto contro Manuela Ferrera, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo. Un risultato pazzesco: una maggioranza schiacciante che ha decretato la vittoria di Miryea. E il gruppo di spacca ancora di più. Tra i primitivi ci sono forti personalità: Valentina Persia e Gilles Rocca (che tra l’altro è stato poco bene).

Poi gli arrivisti: Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrara. Ma c’è anche una new entry, Ignazio Moser - fidanzato di Cecilia Rodriguez - che con la prova del bacio sott’acqua ha già fatto ingelosire la sorella di Belen. Il figlio del famoso ciclista era rimasto bloccato in Messico, ma ora è finalmente sbarcato sull’Isola. La spaccatura tra i gruppi è forte.

Ma gli scontri vanno avanti ad interim. Elettra Lamborghini critica Valentina Persia e accade un altro cortocircuito. La comica cambia il nome di Isolde Kostner soprannominandola Heidi. Tutto questo infastidisce alcuni naufraghi, e forse anche la Persia. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Fuochi incrociati. Tutti contro tutti. Più l'isola, sembra una polveriera. Forse a causa della fame, forse per colpa delle strategie - non si sa. Ma sembra non esserci un punto di ritorno. La spaccatura tra i naufraghi è netta.

