Carolina di Monaco, il retroscena su Vincent Lindon: "Cosa gli ha imposto Ranieri", il dramma della principessa

Vincent Lindon, grande attore francese, è diventato famoso per un periodo per le riviste di gossip per la sua storia con Carolina di Monaco. Primogenita del Principe Ranieri III di Monaco, Principessa di Hannover, Carolina di Monaco è stata uno dei grandi amori di Vincent Lindon. Una storia durata 5 anni. I due vivevano una vita appartata in Provenza, si parlava di matrimonio e arrivò così la richiesta di permesso da parte di Lindon a Ranieri di Monaco. Passò poco tempo prima che le condizioni di Ranieri per permettere alla figlia di sposarsi diventassero di dominio pubblico.

Erano otto le condizioni ta cui quella che Lindon rinunciasse a salire sul trono monegasco, che i due coniugi restassero divisi fino al matrimonio, che risiedessero a Montecarlo e che Lindon si impegnasse a mantenere la famiglia al massimo delle sue possibilità economiche. In caso di divorzio, i figli sarebbero stati affidati o a Carolina o al nonno materno, che Lindon, ebreo, dovesse convertirsi alla religione cattolica e che il marito non pretendesse compensi, impegnandosi a non divulgare dettagli inerenti alla sua vita privata.

La storia d’amore tra i due finì comunque senza nessun matrimonio e, al termine, le foto che ritraevano Carolina la mostravano calva, tanto da suggerire ai media che li perse per il dolore della fine della sua relazione con Vincent Lindon. Una storia, come si vede, sofferta che è avvenuta nei primi anni della carriera di Lindon che poi dopo la fine della relazione è diventato uno degli attori francesi più importanti del cinema.

