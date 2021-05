Isola dei famosi, Ignazio Moser si ustiona le parti intime. Cecilia Moser, dramma in diretta: "Fine dei giochi"

04 maggio 2021 a

La prova del fuoco all'Isola dei famosi finisce in gloria per Ignazio Moser e in disgrazia per la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, che assiste in diretta in studio dall'Italia. L'ex gieffino, ultimo arrivato in Honduras, si sottopone all'enorme sforzo fisico: mani legate a un'asse, brace accesa a pochi centimetri, resiste oltre tre minuti, battendo il record di Andrea Cerioli.

Applausi a scena aperta, ma quando Ilary Blasi gli chiede come sta, e se si è bruciato il petto, il figlio del grande Francesco gela tutti: "Un po' più giù...". Risate generali, tranne Cecilia che sembra visibilmente preoccupata. "Sono finiti i giochi", la sbeffeggia simpaticamente la Blasi, con uno dei suoi ormai classici doppi sensi.





La sorella di Belen ha affrontato con un mezzo sorriso anche il divertente servizio in cui gli autori dell'Isola hanno raccolto tutti i pareri delle donne naufraghe sul suo suo fidanzato, considerato ormai il nuovo sex symbol della Palapa. Ammirato per la prestanza fisica di grande aiuto in una situazione d'emergenza dove lo sforzo atletico è costante, per costruire un riparo o procacciarsi il cibo in spiaggia o tra le onde, Ignazio ha attirato anche i comment un po' più piccanti di Valentina Persia, tra il serio e il faceto. "La coscia tornita, il muscolo sopra il ginocchio... A 50 anni fatemi avere l’ultimo fiato di vita. Mi scuso con Cecilia, ma dorma tranquilla. Ho solo avuto il piacere di toccare le spalle mettendogli la crema". Commento dell'argentina, lapidario: "Va bene toccare, anche se non mi piace tanto. Se poi si avvicinano tutte anche no". Di notte, però, a fare la guardia a Ignazio ci pensa Ubaldo Lanzio, che sia pur estasiato dal nuovo compagno di avventura promette: "Guardo ma non tocco".

