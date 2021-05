Isola dei famosi, Ignazio Moser e l'ingombrante dettaglio intimo in diretta. "Capito perché Cecilia Rodriguez è così gelosa?"

04 maggio 2021 a

a

a

Arriva in costume. Muscoli ben in mostra, tatuaggi e quello sguardo che non passa inosservato. Ignazio Moser, fidanzassimo con Cecilia Rodriguez, fa scintille facendo impazzire tutti, compreso Giacomo Urtis (ex concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip e dell'Isola dei famosi). "Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio…", scrive su Twitter. "Cosa non sei", continua. Sembra che la sorella di Belen Rodriguez sia molto gelosa e lo abbia messo in guardia prima di partire per l'Honduras. Una fonte segreta ci racconta che Cecilia resta incollata alla tv, praticamente per diverse ore.

Urtis, sempre su Twitter, torna su Gilles Rocca - che ha lasciato l'Isola dei famosi. Secondo il chirurgo Gilles sarebbe un po' troppo pesante quando parla di amore. "Gilles non è un fidanzato... È una piattola...", scrive su Twitter. Insomma, Urtis è urticante: ne ha per tutti. Non risparmia nessuno diventando un vero opinion leader lontano dalle telecamere.

"Ma non è possibile!". Cecilia Rodriguez confonde Moser con l'ex Monte. Disastro all'Isola, lo sconcerto del fidanzato

Ma il vero eroe della puntata è proprio Moser, che stabilisce un nuovo record nella prova del fuoco e conquista il caffè per i naufraghi ustionandosi le parti intime. Forse questo dettaglio hot, infuocato, provoca al chirurgo una vera libidine. Inarrestabile. Il figlio del campione di ciclismo, un ragazzone di 190 cm con un fisico da urlo, potrebbe sposare presto Cecilia Rodriguez: il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip. Sembrava un fuoco di paglia, ma si è rivelato un vero amore. Che ha lasciato tutti senza fiato. Adesso che Ignazio è sbarcato in Honduras Cecilia non lo molla un attimo. E fa bene.

"Una protesi proprio lì?". Manuela Ferrara, il dettaglio clamoroso sul suo fisico: sospetto molto imbarazzante all'Isola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.