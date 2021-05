Dayane Mello, "nella stessa camera d'albergo". Dove (e con chi) l'hanno pizzicata i segugi di Signorini

05 maggio 2021 a

Di nuovo insieme Mario Balotelli e Dayane Mello. La storica coppia è stata beccata dai paparazzi nella stessa camera di un hotel. "Ci vogliamo bene, siamo legati", aveva detto la modella brasiliana in una recente intervista, cercando di non sbottonarsi troppo sul rapporto che la lega al calciatore. Ma gli scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano che in realtà fra i due sembra essere scoppiata di nuovo la passione. I due infatti si sono conosciuti 11 anni fa, hanno avuto un breve flirt e poi sono rimasti legati nonostante i tira e molla. Nonostante questo, però, Balotelli è intervenuto sui social per spegnere il gossip: "Perché pensate subito al se**o?".

Da parte loro ci sarebbero stati diversi tentativi di depistaggio, che però non hanno funzionato. I paparazzi li hanno beccati comunque. Le foto pubblicate dalla famosa rivista mostrano Balotelli arrivare in albergo con un amico, che però va via poco dopo. Passano tre quarti d'ora ed ecco Dayane, che arriva insieme al fratello di Mario, Enock Barwuah. La gieffina comunque entra da sola nella camera di Balotelli. I due passano la notte insieme e poi lasciano la stanza al mattino.

Le foto farebbero pensare a una notte di passione che i due hanno deciso di trascorrere insieme. La lettura data dai giornali, però, non è piaciuta al calciatore, che nelle sue storie Instagram si è sfogato: "Perché Mario Balotelli non può avere un'amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, se**o, matrimoni? Ma basta, basta! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle".

