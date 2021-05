Le Iene, Rosalinda Cannavò fuori controllo: "Sei una tr***a, ti uccido". Raptus di gelosia, finisce malissimo

Francesco Fredella 05 maggio 2021 a

a

a

Maledetta gelosia. Colpisce tutti, anche i "vipponi" del Grande Fratello vip che sono stati messi alla prova dalle Iene. Uno scherzo messo a punto da Nicolò De Devitiis. Le vittima è Rosalinda Cannavò mentre il gancio è il suo fidanzato, Andrea Zenga.

“Ti giuro che ho proprio bisogno di non vederti dalla faccia della terra”, urla l'attrice. Ce l’ha così tanto con Andrea Zenga per colpa delle Iene. Una lite senza precedenti che chiarisce ogni dubbio: chi pensava ad una storia costruita a tavolino, perché nata sotto i riflettori del Grande Fratello vip, deve fare i conti con questo scherzo. Tutto vero. Lacrime, urla e minacce. Ma cosa accade? Ve lo raccontiamo. Alla Cannavò viene proposta la co-conduzione di un programma estivo sportivo. C'è una complice delle iene che cerca in tutti i modi di distruggere la storia d'amore tra Rosalinda e Walter. Si chiama Francesca e mette davvero alla prova Rosalinda, che alla fine sbotta. Dopo il provino, quando si rende conto che Francesca ci prova palesemente con Andrea, dice: “Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle. E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anch’io!”. Rosalinda piange. Si dispera.

Poi viene contattato anche Andrea per una seconda prova. L'incontro avviene a casa e questo manda in tilt, ancora di più, Rosalinda. Che sbotta di nuovo: “Va a finire che ci litigo con questa. Mi arrabbio, questo è il mio ragazzo finiamola con questi doppi sensi”. Quando poi tutto precipita, Zenga rivela che si tratta di uno scherzo. Terribile. Ma è uno scherzo.



