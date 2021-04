Denise Pipitone, non è finita: clamorose indiscrezioni su Domenica In, la bomba di Mara Venier

23 aprile 2021 a

Anticipazioni clamorose su Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1 che non si ferma neppure il 25 aprile. Anticipazioni relative proprio alla puntata in onda nel giorno della Festa della Liberazione, a partire dalle 14, ancora senza pubblico in studio a causa dell'emergenza coronavirus.

Le indiscrezioni vengono rilanciate da TvBlog, che fa sapere che ospite della Venier sarà Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, un caso tornato di prepotenza ad occupare la cronaca nelle ultime settimane per l'orribile vicenda arrivata dalla Russia, con il presunto ritrovamento di Denise, poi smentito, trasformato in una sorta di circo televisivo. Insomma, a Domenica In un'intervista toccante: Piera Maggio avrà molto da dire e molto da sfogare. Un'intervista che garantirà il pieno di share, come sempre, a Zia Mara.

Ma non solo. Tra gli altri ospiti ecco anche Elisabetta Gregoraci, che dopo il Grande Fratello Vip è rimasta un poco ai margini della televisione: ospitate a Mediaset ma ancora nessun programma. E ancora, la lista degli ospiti si allunga con Rocio Munoz Morales e Claudia Pandolfi, protagoniste insieme a Simone Liberati e Greta Scarano della nuova fiction di Rai 1 intitolata Chiamami ancora amore (dall’omonima canzone con cui Roberto Vecchioni vinse il Festival di Sanremo). Come sempre, però, il primo segmento di trasmissione sarà dedicato all'emergenza-coronavirus e al vaccino. E anche in questo caso, ci sarà un'ospite pesantissimo: il discusso ministro della Salute, Roberto Speranza, oltre al professor Fabrizio Pregliasco, la virologa Maria Rita Gismondi e Aldo Cazzullo.

