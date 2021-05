Cecilia Rodriguez imbarazza Giulia Salemi: "Perché è finita? Mi diceva amica amica amica, poi..."

06 maggio 2021 a

"Amica amica amica, poi...". Cecilia Rodriguez, ospite di Tommaso Zorzi a Punto Z su Mediasetplay, spiega perché con Giulia Salemi è finita male. "Non abbiamo mai litigato, non è successo niente di che, ma abbiamo smesso di seguirci". Motivo? L'atteggiamento non proprio limpido della bella influencer italo-persiana, lanciata definitivamente in tv pochi mesi fa grazie al Grande Fratello Vip.

In realtà, radio-gossip parla della figlia di Fariba Tehrani (oggi naufraga all'Isola dei famosi) da diverso tempo, anche a causa della sua chiacchieratissima vita sentimentale. Fidanzata con Francesco Monte, ex di Cecilia, quindi "avvicinata" ad Andrea Iannone (a sua volta ex di Belen Rodriguez)... Insomma: il sospetto che fosse sempre sulle tracce delle sorelle argentine era fondato.





"L'ho conosciuta qualche anno fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme", spiega Chechu a Zorzi. "Un rapporto civile, no?", la incalza il vincitore dell'ultimo GfVip. "Posso dirti la verità? Sì, all'inizio tutto bene, poi... Non è perché si è fidanzata con Francesco Monte, mio ex fidanzato, ma una che ti dice 'amica amica amica'... Certo, poteva farmi una telefonata quando è andata al Grande Fratello, sono cose che si fanno. Ma ho visto una ragazza che in quel momento si voleva... C'era una mezza storia con mio fratello (Jeremias Rodriguez, ndr), sua mamma aveva detto che Iannone la chiamava... Ho fatto uno più uno più uno...". E tanti saluti.

