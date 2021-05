Antonella Elia, sconcertante ritorno di fiamma: "Perché me lo sono ripreso", il gesto di Pietro Delle Piane

07 maggio 2021 a

La lontananza dagli studi televisivi sembra aver fatto bene ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che sono tornati insieme. Lei ha deciso di prendersi una pausa dopo l’esperienza da opinionista del Grande Fratello Vip - la quinta edizione è stata la più lunga che è mai andata in onda - mentre lui è stato praticamente allontanato da Mediaset dopo il caso che ha scatenato con alcune dichiarazioni su Temptation Island. La notizia era nell’aria da tempo, ma l’ex valletta di Corrado e Raimondo Vianello l’ha ufficializzata sulle pagine del settimanale Diva e Donna.

La storia con l’attore è quindi ripartita a pieno ritmo: la coppia è descritta come felice e spensierata, anche se per il momento ha deciso di non convivere. Antonella Elia ha spiegato di aver perdonato Pietro Delle Piane dopo quanto successo a Temptation Island nell’estate del 2020 perché è stato l’unico uomo che ce l’ha messa tutta per riconquistarla e ha saputo farlo. “Stiamo insieme - ha dichiarato al settimanale Diva e Donna - ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro ora è diverso”.

Anche Delle Piane ha concesso un’intervista a Superguida Tv in cui ha confidato che la storia con Antonella Elia è ripartita a pieno ritmo: d’altronde la notizia era nell’aria, dato che i due venivano da un lungo tira e molla, con l’attore che aveva sempre dichiarato a mezzo stampa la sua intenzione di riconquistare l’opinionista del GF Vip.

