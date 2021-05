Isola dei famosi, Akash Kumar e il bacio ad Antonella Fiordelisi: "Quant'è il minimo?", svelata la farsa

Francesco Fredella 07 maggio 2021 a

"Ma il minimo garantito quant'è?": la domanda di Akash Kumar, modello ed ex concorrente dell'Isola dei famosi, apre un capitolo sul quello che aveva detto prima di partire per l'Honduras. Ricordate? "Odio il trash, il gossip non mi appartiene". Eppure nelle foto e nei video pubblicati da Francesco Chiofalo, scattati da Alex Fiumara, Akash bacia per finta Antonella Fiordelisi (che è stata fidanzata per due anni con Chiofalo). Sembrerebbe che Akash abbia voluto creare un flirt a tavolino. Fiumara, uno dei paparazzi più bravi sul mercato, ne approfitta appena li vede insieme per scattare ed è proprio in quel momento che Akash chiede (forse scherzando) quale sia il minimo garantito (di guadagno) per gli scatti. "Un altro bacino, qui c’è una luce migliore", chiede il paparazzo. Così, sembra davvero una relazione fake che il fotografa riesce a immortalare con un video. Che incastra Akash.

Chiofalo tuona sui social. Dopo aver visto quella scena "reposta" tutto commentando la scena. Nei giorni scorsi, però, Chiofalo aveva detto addio alla Fiordelisi senza rancore. Una sola storia sui social che poi è diventata virale in pochissimo tempo. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi di fronte allo scoop di Fiumara, che ha "pizzicato" Akash mentre chiede quel "minimo garantito" per gli scatti. Una scena che fa scalpore soprattutto perché il modello - che ha partecipato anche a Ballando con le stelle - dice di non amare la cronaca rosa. Ed allora una domanda sorge spontanea (come direbbe Lubrano): per quale motivo frequenta i programmi ad alto contenuto di gossip? Strano, ma vero.

