Isola dei Famosi, Roberto Ciufoli non ne può più: "Questi quattro...". Altro terremoto: lascia pure lui?

06 maggio 2021 a

Un momento difficile per Roberto Ciufoli all'Isola dei Famosi. Ormai i giorni di permanenza in Honduras si fanno sentire e anche i naufraghi cominciano a sentirsi più stanchi. E' il caso del comico che di recente si è sfogato dicendo di non trovarsi bene all'interno del gruppo degli Arrivisti. Nell'ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5, Ciufoli è stato il più votato dagli Arrivisti. La nomination non gli è andata affatto giù e sfogandosi con Isolde Kostner ha ammesso di essere rimasto deluso dai compagni: "Non vedo l'ora di lasciare questi qua, questi quattro... Awed compreso. Se pensano di trascinarmi nelle loro polemiche o di rendermi la vita difficile, sbagliano".

Isolde, invece, non è rimasta affatto stupita dalle dinamiche che si sono venute a creare nel gruppo: "Era ovvio che andando avanti le cose sarebbero cambiate. Nessuno è contento di essere nominato, ognuno reagisce in modo diverso". Ma a sorprendere Roberto sono state soprattutto le motivazioni alla base delle nomination dei concorrenti. Andrea Cerioli, per esempio, l'ha accusato di mangiare troppo.

Un altro naufrago che ha nominato Ciufoli è Awed che, invece, ha detto di non sopportare le discussioni che il comico fa a pranzo. Poi ci sono Emanuela Tittocchia, che ha spiegato di aver nominato Roberto solo per ripicca, e Rosaria Cannavò, che lo ha accusato di trattenere sempre la rabbia, evitando i litigi. "ll fatto di non mandare a quel paese qualcuno io l'ho sempre considerato un pregio. Devo iniziare a considerarlo un difetto? Evidentemente invece è la base del gioco questa", ha commentato piccato Ciufoli.

