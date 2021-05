Isola dei Famosi, "Problemi di salute": Ilary Blasi disperata, il naufrago che torna in Italia

06 maggio 2021 a

a

a

Ubaldo Lanzo vuole lasciare l'Isola dei Famosi. L'indiscrezione è stata lanciata da TvBlog: "Stando a quanto apprendiamo lo stilista e cromatologo calabrese ha deciso di lasciare il programma e sta per tornare in Italia…”. Si tratterebbe del terzo abbandono, dopo quelli di Elisa Isoardi e Paul Gascoigne. Un'edizione del reality di Canale 5 non proprio fortunata insomma. Il motivo del ritiro di Lanzo potrebbe essere un problema di salute.

"Questi quattro...": Isola dei famosi, un altro terremoto per Ilary Blasi: anche Roberto Ciufoli fa le valigie?

Negli ultimi giorni, infatti, il cromatologo ha accusato un grosso mal di denti, così forte che gli ha reso impossibile anche dormire. Lo hanno rivelato i suoi compagni di avventura in Honduras. A proposito del motivo alla base dell'abbandono, TvBlog scrive che il naufrago è stato costretto a fare alcune visite mediche: "Stando alle informazioni in nostro possesso lo stilista avrebbe deciso di lasciare il programma per motivi di salute…”.

"Mi diceva amica amica amica, poi...". Cecilia Rodriguez, scoperta imbarazzante: perché ha scaricato Giulia Salemi | Video

Il ritorno in Italia di Ubaldo peserà molto sulle dinamiche di gioco all'Isola dei Famosi, che quest'anno pecca proprio di grinta. Adesso resta da capire se la produzione del programma deciderà di sospendere il televoto dopo questo ritiro. Lanzo, infatti, era in nomination questa settimana con Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Emanuela Tittocchia. L'annuncio potrebbe essere dato dall'inviato Massimiliano Rosolino durante il daytime oppure da Ilary Blasi durante la diretta della prossima puntata su Canale 5.

"Cosa ci hanno rubato". Furto impensabile in Honduras: scoppia un grosso caso all'Isola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.