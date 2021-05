Isola dei Famosi, "cosa ci hanno rubato": furto impensabile in Honduras, scoppia un grosso caso

05 maggio 2021 a

Un sospetto tormenta Valentina Persia all'Isola dei Famosi. Quando il gruppo di naufraghi di cui fa parte la comica si è accorto di non avere più il coltello, la Persia ha puntato il dito contro l'altro gruppo, quello degli arrivisti. Confrontandosi con Angela Melillo e Andrea Cerioli, due suoi compagni di squadra, ha detto: "Si sono presi il nostro coltello”.

La prima ad accorgersi della scomparsa dell'oggetto è stata la Melillo, che dopo aver controllato in diversi posti ha detto: "Qua dentro non c’è”. Andrea, invece, ha rivolto questa domanda agli altri concorrenti: “Stamattina avete usato il coltello per aprire qualcosa?”. A questo punto ha rotto il silenzio Valentina Persia: “Mi ricordo che Francesca è andata a letto con il coltello”. La comica ha subito pensato ai naufraghi dell'altro gruppo, infatti ha rivelato: "Sono andata nell’altra spiaggia e mi sono accorta che sul loro piano di cucina c’era il nostro coltello".

A smentire la Persia è stato Matteo Diamante: "La suite era oltre la spiaggia dei primitivi. Francesca mi ha dato il coltello per catturare qualche granchio”. Nonostante queste parole, Valentina ha continuato ad esprimere il proprio disappunto sulla questione. E rivolgendosi alle telecamere del reality ha rincarato la dose sugli arrivisti facendo questa supposizione:: "Secondo me qualcuno nel vedere i coltelli ha detto non dire niente. Possibile che nessuno di tutto il gruppo ha detto abbiamo tre coltelli?”.

