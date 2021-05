Isola dei Famosi, Awed troppo magro: la decisione senza precedenti della produzione

06 maggio 2021 a

Si mette male per Awed all'Isola dei Famosi. Lo youtuber, infatti, è diventato troppo magro e sembra essere, senza ombra di dubbio, il naufrago più provato di tutti in Honduras. Ecco perché la produzione, come riportato dal portale Novella 2000, avrebbe deciso di fargli fare delle visite mediche. Per fortuna non si tratterebbe di nulla di grave. Gli autori del reality di Canale 5 comunque hanno stabilito che al popolare influencer verrà concesso più riso quotidianamente.

Awed, inoltre, dovrà assumere anche degli integratori alimentari perché in questi ultimi giorni ha avuto diversi cali di zuccheri che gli hanno fatto quasi perdere i sensi. Le novità non sono finte qui. Novella 2000, infatti, ha rivelato anche un'altra decisione presa dalla produzione: quella di concedere più riso al giorno a tutti i naufraghi e non solo ad Awed. Non si sa quale sia il motivo di tale decisione. Forse gli autori iniziato a temere qualche altra defezione dopo l’abbandono di Ubaldo Lanzo.

La situazione di denutrizione, infatti, ha spesso portato al limite diversi concorrenti del programma. Basti pensare che lo scorso lunedì Andrea Cerioli, ex tronista, ha avuto un malore che ha fatto preoccupare perfino Ilary Blasi. Dopo la diretta, infatti, si è deciso di portare il naufrago a fare degli accertamenti medici per controllare il suo stato di salute. Per fortuna, comunque, il ragazzo sta bene.

