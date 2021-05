Uomini e Donne, volano stracci tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Ira della Cipollari: "Cafone"

07 maggio 2021 a

Uno scontro mai visto prima a Uomini e Donne dove, nella puntata del 7 maggio, è andato in scena un botta e risposta tra ex: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Gli opinionisti si sono tutti schierati dalla parte della dama del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. "Maleducato e cafone! Non sei portato per una relazione. Mille difetti e forse un solo pregio", ha tuonato Tina Cipollari dietro a Riccardo che, uscendo dallo studio, ha inveito contro l'ex.

La Di Padua in studio ha raccontato episodi che sollevano indignazione: la donna ha raccontato che una sera Riccardo Guarnieri si è svegliato alle tre del mattino e, dopo aver acceso tutte le luci, si è fatto una doccia, ha acceso il phon ed è sceso in macchina a prendere l’acqua: "Mi ha lasciato da sola alle cinque del mattino" ha spiegato, "e poi mi ha pure detto che non sopporta la musica napoletana che ascolto perché secondo lui è cafona". Roberta ha tentato di riallacciare i rapporti, provando a cercarlo ma senza ottenere risposta. Dello stesso parere Ida Platano: "Riccardo non sa vivere in coppia. Hai un carattere particolarissimo. Non mi fai nessun effetto. Mi sento benissimo". Ma Riccardo non ha voluto sentire ragioni ed è andato dritto per la sua strada: quella dell'uscita, perché "ho il diritto di stare sereno".

Qualche puntata fa era stata la stessa conduttrice a scagliarsi contro uno dei cavalieri del programma, Armando Incarnato. L'uomo, in particolare, avrebbe baciato una dama - Patty - e poi le avrebbe intimato di non dire nulla alla redazione del programma di Canale 5. “Non si prende in giro una donna, non si fa. È vero che l’hai baciata, vuoi che vada avanti? Parli con Roberta parlando male della redazione!", l'aveva rimproverato spiazzando tutto lo studio.

