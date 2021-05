Wanda Nara, "solo il mio c***?": foto in tanga rimossa, si scatena un caso mondiale per la censura senza precedenti

08 maggio 2021 a

a

a

Wanda Nara si è scagliata contro Instagram, “colpevole” di averle rimosso una foto perché ritenuta non appropriata per gli standard del social network. Una decisione curiosa, dato che si vedono tutti i giorni influencer e modelle di ogni tipo pubblicare decine e decine di scatti decisamente provocanti e al limite della censura. Lato A e B in bella mostra sembrano ormai sdoganati su Instagram, eppure stavolta Wanda Nara si è vista rimuovere una foto in cui si mostrava in t-shirt e tanga ai limiti dell’invisibile.

“Quella foto aveva quasi 700mila mi piace - si è lamentata la moglie di Mauro Icardi in una story su Instagram - me la rimuovono perché non rispetta le regole. La domanda è, quali sono le regole? E sono uguali per tutti? Sono l’unico c*** su Instagram?”. Una lamentela lecita, perché effettivamente lo scatto non era più spinto di tanti altri, anche postati dalla stessa Wanda Nara sul suo profilo. Per ripicca la showgirl ha ripubblicato lo scatto della discordia nelle sue stories.

Tra l’altro tale foto era nato in risposta al marito, con il quale aveva avuto un “litigio”. Wanda Nara ironicamente aveva manifestato i motivi del battibecco con Mauro Icardi: “Mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa. Cosa faccio con i miei bikini e con i miei programmi?”. Poi ha fornito ai suoi follower una serie di opzioni.

"Opzione C: ucciditi". Wanda Nara prima litiga con Icardi poi pubblica questa foto: lato B da infarto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.