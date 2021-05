Dagospia, "questa storia tiene banco tra le famiglie bene di Milano". Sapete chi sono questi due?

Roberto Alessi 09 maggio 2021 a

Remo e Federica, cuori e patrimoni Dagospia ha svelato la loro frequentazione, mai confermata. Chi ha pubblicato le loro foto insieme scrivendo che tornavano dalle Maldive, di certo Federica Fontana e Remo Ruffini si incontrano da anni, con i rispettivi coniugi, in vacanza, alle serate mondane, facendo parte "della stessa compagnia" come si diceva una volta. Ma è indubbio che questa storia tiene banco tra le famiglie bene di Milano, anche se di certo non c'è nulla e rimane un rumor, di certo però è che sono due persone molto per bene, amate e rispettate. Lei, Federica Fontana, due figli, un marito, Felice Rusconi, imprenditore illuminato e pure un bell'uomo, è diventata famosa conducendo trasmissioni sportive accanto a grandi giornalisti del settore come Alberto Brandi, responsabile dell'informazione sportiva del gruppo Mediaset, parliamo quindi di programmi di serie A.

Lui invece, partendo dall'esperienza di una madre che sapeva molto di moda e di come produrla, ha acquisito un marchio famoso nel mondo sul fronte dell'abbigliamento sportivo, Moncler, ma che era un po' ripiegato su se stesso e l'ha trasformato in un gruppo internazionale che produce capi di gran classe, e con numeri superlativi (nel primo trimestre 2021 i ricavi consolidati di Moncler hanno raggiunto i 365,5 milioni di euro: +18%).

Per Remo poi, avere al fianco una moglie capace nella moda come Francesca Stoppani (che gli ha dato due figli) è stata un'ulteriore fortuna. Ma, come detto, da qualche mese il nome di Federica viene legato a quello di Ruffini. Questo è il gossip. Di sicuro invece è che Ruffini con la sua Moncler ha realizzato per Milano, la città che gli ha dato il successo internazionale, al Palazzo delle Scintille, il più grande fulcro d'Italia per le vaccinazioni anti Covid. Ruffini (per Forbes con un patrimonio di 3,6 miliardi di dollari) ha contribuito integralmente ai costi di realizzazione di allestimenti e arredi e partecipa alla spesa per lo svolgimento delle attività di registrazione al percorso vaccinale svolte da oltre 80 addetti reclutati.

