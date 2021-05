Uomini e Donne, "non mi hanno fatto tornare". Da Sabrina Ricci un'accusa alla redazione e a Maria De Filippi

Francesco Fredella 12 maggio 2021 a

Le frasi di Sabrina Ricci su Uomini e donne hanno tutto il sapore della vendetta. Come mai, dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi decide di sganciare una bomba? Andiamo per gradi. Claudio Cervoni e Sabina Ricci sono usciti insieme da Uomini e Donne, sembravano innamorati. Meglio usare il condizionale perché si sono lasciati. L'annuncio arriva proprio dall’ex cavaliere: secondo lui si sarebbero mollati per gelosia. Tanto clamore per nulla. Adesso parla anche Sabina Ricci, che parla in un’intervista rilasciata al portale PiùDonna.it.

“Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante", racconta la Ricci. Sembra, condizionale d'obbligo, che le abbiano impedito di tornare Uomini e donne, ma sarebbe opportuno ascoltare anche l'altra campana (ovvero quello che avrebbe da dire la redazione).

Poi asfalta Cervoni. E dice: “Lui è scappato non perché sono pazza, ma perché non se ne fregava di me". Alla base di tutto potrebbe esserci solo tanta gelosia. "Gli arrivavano tantissimi messaggi e ogni volta che mi ci cascava l’occhio erano donne…”, continua a raccontare Sabrina. Ma la loro storia, che è finita all'improvviso, sicuramente non ha lasciato scampo a veri e propri malumori. "In un primo momento è stata dura perché non me lo aspettavo, è stata una doccia gelida…”, dice. Un fulmine a ciel sereno. Ed ora, a distanza di settimane, se ne torna a parlare.

