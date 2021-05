Uomini e donne, l'accusa infamante dell'ex cavaliere di Gemma Galgani: "La verità? Ecco perché vengono in studio"

17 maggio 2021 a

Un carico di veleno su Gemma Galgani, Uomini e donne e i suoi protagonisti. Firmato: Paolo Marzotto, ex Cavaliere del Trono over nel mitico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Intervistato a MondoTv 24, l'uomo ha confessato di seguire ancora in programma il tv (grazie al quale, per inciso, ha trovato l'amore della dama Sabrina Travaglini) sottolineando però un aspetto che darebbe adito a sospetti non troppo simpatici: "Guardo le repliche di Uomini e Donne e noto che non ci sono piú persone che vanno lì per cercare l’amore, ma cercano tutti tanta visibilità. Ho notato questa cosa". Dinamica per la verità vecchia quanto il programma, o quasi, e che certo non accomuna tutti i personaggi sfilati in studio, sotto lo sguardo spietato e giudicante degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Un sospetto di cui peraltro lo stesso Marzotto può essere considerara una "smentita vivente" in virtù del suo vissuto sentimentale: "Quando sono andato io a Uomini e Donne e ho conosciuto Sabrina, con cui sto da due anni, ho creduto nell’amore e nel programma in cui si trova l’amore". Possibile che due anni dopo sia cambiato tutto e così bruscamente?

Del suo passato a U&D, l'ormai ex cavaliere dice poco, ma quando si espone sembra una vera e propria rivincita morale su Gemma Galgani. Marzotto era andato in studio dalla De Filippi proprio per corteggiare la Dama di Torino, ma tra bisticci e accuse reciproche non era andata bene. "Gemma non trova l’amore - ha spiegato ora -, io invece sono stato fortunato perché lei mi ha lasciato e ho conosciuto la donna che ho ora al mio fianco".

