Caterina Balivo, la rivelazione della suocera che la manda su tutte le furie: "Sarebbe morta"

Torna la suocera di Caterina Balivo. Spesso ospite di Vieni da Me la signora Mirella, nonostante la conduttrice si sia presa una pausa dalla tv, ha voluto seguirla anche nei suoi nuovi progetti: i podcast. E proprio nel commentare con complimenti l'intervista a Stefano Domenicali, si è lasciata andare a un pensiero più che schietto. "I tuoi capelli sono difficilissimi. Sono lunghi, ti stanno benissimo perché tu stai sempre bene, ma un’altra sarebbe morta con 'sti capelli tuoi", ha tuonato la signora.

Nel filmato si vede infatti la Balivo con Mirella che le ricorda come i suoi capelli non stiano proprio benissimo. Da lì la replica arrivata nelle Instagram stories della conduttrice: "Ditemi voi se è una cosa giusta quella che mi ha detto mia suocera, ieri tutti a dire oh che simpatica.. per carità simpaticissima, stupenda la amiamo però i miei capelli non è che facciano proprio schifo eh", ha detto in riferimento alla mamma del noto marito, il dirigente Guido Maria Brera.

Poi passando ad argomenti ben più seri, la signora Mirella ha elogiato la Balivo: "Tu sei stata bravissima, perché l’hai interrotto poco e dicevi sempre una cosa intelligente. È difficile eh… dire una cosa intelligente sempre". sono state le sue parole in merito al faccia a faccia con Domenicali. Le motivazioni del suo allontanamento dalla Rai, la conduttrice le aveva fornite a Vanity Fair ricordando: "Ho iniziato a interrogarmi, e quando cominci a interrogarti cominci pure a capire come sei fatta. Non mi restava che la notte da poter dedicare ai miei figli". aveva confessato. E ancora: "Ero diventata una macchina ‘Avanti il prossimo’ …Ecco non ne potevo più di questa filosofia ‘Avanti il prossimo’… La luce è fuori, devi imparare a puntartela addosso da sola".

