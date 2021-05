Uomini e donne, Maria De Filippi blocca la dama Ida Platano: "Adesso basta, sono due anni"

20 maggio 2021 a

"Adesso basta": Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e donne, su Canale 5. Tutta colpa di Ida Platano, la Dama che prima scoppia a piangere tornando a parlare del suo ex Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere ha sconvolto lo studio con un durissimo faccia a faccia con la Platano e Roberta Di Padua, accusando entrambe di aver tenuto in piedi le loro storie soltanto per guadagnare pubblicità gratuita sui propri social. Il clima del confronto è presto degenerato, tra veleni e attacchi reciproci.

La Platano sembra essere rimasta con testa, cuore e pancia al suo ex Riccardo, senza di fatto mai concedere opportunità vere ai nuovi cavalieri che si sono presentati per lei al dating show più famoso della tv italiana. Una chiusura a riccio che non è piaciuta affatto alla De Filippi. Un esempio? La possibile storia con Gabriele, nuovo pretendente: "Si è avvicinato – ha raccontato Ida - e mi ha parlato subito di Riccardo, che è comunque il mio ex... Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi è piaciuto molto".

Rissa sfiorata e parole irriferibili, delirio in studio: la situazione precipita, interviene la De Filippi. Scena tagliata?





Ascoltando queste parole la De Filippi è letteralmente sobbalzata, interrompendo la Dama. "Ida, adesso basta! Sono due anni che parli di Riccardo". E la parola passa allo stesso Gabriele: "Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l'unica cosa da fare è andare avanti". Lo scossone morale della De Filippi forse è servito, visto che la Platano ha ceduto e ha acconsentito, alla fine, a combinare un appuntamento con Gabriele. Per ora solo un caffè insieme, poi si vedrà.

