Avanti un altro, Paolo Bonolis sconcertato: "La più grande str***a in 11 anni di trasmissione". L'agghiacciante risposta dell'iraniana

"La più grande str***a che abbia mai sentito". Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un altro, non nasconde il suo stupore in studio nella puntata serale della domenica del quiz di Canale 5. Davanti a Bonolis e a Luca Laurenti va in scena lo scontro tra il mondo delle Fobie e quello dei Mestieri e una concorrente di origini iraniane risponde in maniera errata alla domanda sulla cacofobia, la paura di non riuscire a trattenerla.

Commento di Bonolis, mai così calzante e pertinente: "Conduco questo programma da 11 anni, ma questa è la più grande str***a che abbia mai sentito". Poco da aggiungere. D'altronde, la puntata ha regalato diversi momenti "cult". Un esempio? Laurenti sdraiato a terra, con bonghi e sabbia, la parte inferiore del tradizionale strumento musicale africano appoggiato sulla bocca, per emettere con suoni particolari e creare così un disegno particolare. Un esperimento non riuscito, con danno evidente per il povero Laurenti, e Bonolis annuncia ai telespettatori con una punta di sadico sarcasmo: "Dopo la pubblicità qualcosa non ci sarà più". A chi segue lo show dal divano l'arduo compito di indovinare a cosa si riferisca il padrone di casa. Piccolo indizio: basta guardare la faccia attonita del Maestro Laurenti.

Il conduttore ha anche regalato un aneddoto molto particolare sulla moglie Sonia Bruganelli: "Mia moglie ha fatto nascere mio figlio Davide il 7 giugno, il giorno di Pippo Baudo, invece che il 14 come me!". Fuochi d'artificio, frizzi e lazzi, come da consuetudine.

