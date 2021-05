Chiara Ferragni a Palazzo Pitti ci va vestita così: "Ma come ti sei messa?", travolta dalle critiche

27 maggio 2021 a

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e soprattutto del suo abbigliamento. L'influencer è finita al centro delle polemiche dopo la "sponsorizzazione" di Palazzo Pitti a Firenze. Nelle foto che l'imprenditrice digitale ha condiviso con i suoi fan sui social, in molti hanno notato e criticato un dettaglio. La Ferragni, volata nel capoluogo toscano per una visita tra l'arte e la cultura della città, si è fermata anche al museo Bardini e a Palazzo Pitti. A quasi un anno dalle sue discusse foto agli Uffizi, che contribuirono a incrementare gli accessi del 27 per cento.

Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo, l'influencer posa nelle suggestive location fiorentine e i suoi follower non possono che apprezzare gli scatti. Questa volta, infatti, non c'è stata nessuna polemica relativa alla "promozione culturale" della Ferragni. Anzi, non sono mancati i complimenti. Qualcuno ha scritto: "Che belle foto Chiara", qualcun altro invece: "Brava, promuovi il nostro bel paese".

A scatenare le critiche invece è stato un dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti. Per la visita a Firenze, infatti, Chiara Ferragni avrebbe scelto degli abiti particolari: pantaloni larghi, sandali, top e giacca di pelle. E c'è chi non ha gradito affatto il look: "Ma come ti sei vestita? Manca l'orlo ai pantaloni". "Stavolta almeno non hai messo i calzini con i sandali", ha commentato un utente. Un altro invece: "Mi piaci sempre, ma non apprezzo questo look".

