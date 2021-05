Le Iene, ricatto a luci rosse con telecamere nascoste: la figlia del prof si spoglia, rovinato il rivale di Chiara Ferragni

26 maggio 2021 a

a

a

Un agguato da censura a Khaby Lame. Il giovanissimo recordman italiano di Tik Tok (807,6 milioni di "like" e 60,4 milioni di fans, ma il bilancio aumenta di giorno in giorno) e primo influencer a scalzare Chiara Ferragni dalla classifica dei più seguiti. Il 21enne di origini senegalesi, famoso per i simpatici video con cui si prende gioco dei "colleghi", è finito vittima di un ricatto a luci rosse messo in atto dalla avvenente figlia del suo professore d'inglese. Uno scandalo in grado di rovinargli la reputazione di bravo ragazzo, oltre che la carriera appena iniziata.

"Sei una tr***a, ti uccido". Rosalinda Cannavò fuori controllo: telecamere nascoste, finisce malissimo





Tutta colpa delle Iene, programma cult di Italia 1, che con l'appoggio decisivo dei suoi manager ha teso una trappola ad alto tasso erotico. Il ragazzo è in evidene difficoltà con la lingua inglese e così decide di segure le classiche ripetizioni a casa di un insegnante molto qualificato. "Ha insegnato l'inglese a Belen e a De Martino", assicura un manager di Khaby in auto, ricordandogli che "bisogna fare i bravi". Il ragazzo ci prova: pronuncia e comprensione della lingua straniera lasciano a desiderare, ma quel che conta è il self control dimostrato a lungo quando nella stanza entra la splendida figlia del prof. Tutina aderente, forme sinuose, sguardi ammiccanti. Quindi una banana voluttuosamente "pucciata" nello yogurt e addirittura un incendiario twerking accennato sul divano.





Khaby Lame, ricatto a luci rosse: guarda il video integrale de Le Iene





Khaby osserva tutto con occhi sbarrati e salivazione azzerata. Balbetta col prof, cerca di non guardare troppo la rampolla. Ma quando il padrone di casa si assenta ripetutamente, lasciando i due ragazzi soli, la situazione precipita. Prima Lame si rifugia in bagno "per 12 minuti, e chissà cos'avrà fatto", ironizzano le Iene. Infine, la giovane spudoratamente si siede al tavolo con il (finto) papà e l'allievo, e inizia a tempestarlo di avances: dal piedino alla palpata strategica, che Khaby respinge eroicamente.

Giulia Salemi torna in Iran, "relazione finita". Pretelli piantato, impazzisce a telecamere nascoste | Video

Rimasti nuovamente soli, la ragazza si siede sulle gambe dell'influencer e lo convince a scattarsi una foto insieme. Poi, all'improvviso, si alza la maglietta e scatta, con il seno al vento. Clic. E Khaby è fregato. Di fatto, la finta fan minaccia di ricattarlo. "Se esce qualcosa sono rovinato", si lamenta dopo la lezione coi suoi manager, visibilmente terrorizzato. la è stato lo sfogo di Khaby con il suo agente. "Possiamo pure prendere Tik Tok e buttarlo nella monnezza". Sospiro di sollievo quando le Iene gli rivelano che era tutto uno scherzo: "Dopo questa esperienza, ogni volta che mi si avvicinerà una ragazza sparirò".

"Che ci fa circondato da energumeni armati?". Marco Masini, un clamoroso caso a Le Iene: furto d'identità e alta tensione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.